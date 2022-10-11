София, , 11:13 — REGNUM Софийская городская прокуратура проводит расследование информации о возможной причастности граждан Болгарии к теракту на Крымском мосту 8 октября текущего года. Об этом 11 октября сообщает БНР.

Теракт на Крымском мосту Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в ближайшее время следователи проверят маршрут следования грузовика по болгарской территории, а также попытаются установить личности граждан Болгарии, которые якобы оказывали помощь водителю этого транспортного средства. При этом генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев отказывается рассказывать о деталях действий правоохранителей.

Ранее стало известно, что болгарское Агентство национальной безопасности (DANS) приступило к собственному расследованию причин и обстоятельств теракта.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту был совершен умышленный подрыв грузовика с болгарской регистрацией. В результате погибли три человека, транспортной развязке был нанесен существенный ущерб.