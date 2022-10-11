Москва, , 11:13 — REGNUM Мир уже вошел в новую макроэкономическую эру: разрушены многие производственные и логистические транснациональные цепочки, весьма сильно изменился рынок товаров транснациональных корпораций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы The Economist.

Рост экономики Peggy Marco

«Все участники геополитического конфликта попрали нормы свободной торговли и открытого рынка: массовый запрет продавать активы на фондовых рынках для нерезидентов, заморозка активов, вынужденный параллельный импорт с соответствующим нарушением прав интеллектуальной собственности и лицензионных норм, — сказал Ковригин. — Пока не так сильно видны последствия этого: мировые валюты крепкие, товары по параллельному импорту в нашей стране продаются, и по ценам не выше тех, которые были ранее. Однако долгосрочные последствия экономистам пока непонятны».

По его словам, грядет перестройка всей экономической системы: повышение автономности национальных экономик, распад отдельных отраслей мирового рынка, размывание понятия и сущности «мировой валюты».

«Понадобятся десятилетия, чтобы мир определился с контурами и структурой нового экономического миропорядка», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что глобальная инфляция продолжит расти до конца 2022 года.

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