Новосибирск, , 11:14 — REGNUM Новосибирской области выделят дополнительные федеральные средства на расселение аварийного жилищного фонда. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков («Единая Россия»).

Ветхое жилье Марина Каширская © ИА REGNUM

«Принято решение направить дополнительно 334,5 млн рублей на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», — сказал Жуков.

Он уточнил, что такое решение приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

В правительстве Новосибирской области добавили, что на реализацию региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2023 годы дополнительно из областного бюджета выделено 1 млрд 290 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что правительство России запустило новую программу расселения из аварийного жилья. В 2022 году на неё предусмотрено 22,5 млрд рублей.

Читайте также: Правительство России запустило новую программу расселения аварийного жилья