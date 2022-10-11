Новосибирск, 11 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Новосибирской области выделят дополнительные федеральные средства на расселение аварийного жилищного фонда. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков («Единая Россия»).

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жилье

«Принято решение направить дополнительно 334,5 млн рублей на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», — сказал Жуков.

Он уточнил, что такое решение приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

В правительстве Новосибирской области добавили, что на реализацию региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2023 годы дополнительно из областного бюджета выделено 1 млрд 290 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что правительство России запустило новую программу расселения из аварийного жилья. В 2022 году на неё предусмотрено 22,5 млрд рублей.

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