Петропавловск-Камчатский, , 11:12 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском до 2030 года планируется построить 300 тыс. кв. метров жилья для расселения сейсмоопасного жилого фонда. Это стало возможно благодаря подписанным президентом России Владимиром Путиным поручениям по итогам прошедшего в сентябре совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию столицы Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Стройка УФССП по ЯО

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Под расселение попадут дома с дефицитом сейсмики 2,5 балла и более.

«Под переселение из сейсмоопасного жилья последние годы выделялись незначительные средства, которые не позволяли вести системную работу по этому направлению. Выделяемые средства позволяли решать разовые проблемы. Уже сейчас активизировалась работа по строительству жилья под переселение», — отметил губернатор края Владимир Солодов.

В Вилючинске строятся пять довом на 270 квартир, в которые переедут проживающие в сейсмоопасном жилье.

«Сейчас мы с Минстроем России во исполнение поручений Президента будем пересматривать эту работу. Задача этой работы, которую мы проводим — выделение регионов с максимальным риском возникновения землетрясения и проработка системы ликвидации сейсмоопасного жилья», — добавил Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, поручения президента России Владимира Путина по итогам совещания по социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского позволят решить в столице региона целый ряд проблем, которые копились десятилетиями.