Николаев, Украина, 11 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Новые взрывы утром 11 октября зафиксированы в российском городе Запорожье, оккупированном киевскими боевиками. Об этом 11 октября пишут подконтрольные киевскому режиму СМИ со ссылкой на очевидцев.

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По информации жителей, на территории города гремят взрывы. Подробной информации об ударах пока нет. По другим данным, также зафиксированы прилёты в Николаевской области.

Ранее появилась информация о взрывах в Кривом Роге.