Москва, 11 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. 95 случаев возможного нарушения антидопинговых правил выявило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые девять месяцев 2022 года. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе организации.

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«С января по сентябрь 2022 года РУСАДА выявлено 95 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителя агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гендиректор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что рассчитывает на восстановления статуса соответствия организации всемирному антидопинговому кодексу до конца 2022 года.

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