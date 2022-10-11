Омск, 11 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Омская область присоединилась к акции «Добрые письма», в рамках которой дети могут отправлять послания и подарки участникам специальной военной операции. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в региональном правительстве.

Оmskportal.ru Юные омичи пишут письма участникам СВО

Весточки от детей участникам спецоперации в места дислокации воинских частей доставят волонтёры #МЫВМЕСТЕ. Также письма можно передать председателям советов региональных отделений Российского движения детей и молодёжи, региональным координаторам Российского движения школьников и кураторам Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Желающие могут присоединиться к акции и в онлайн-формате. Для этого нужно опубликовать письмо в поддержку российских военных в социальных сетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ.

Добавим, омские юнармейцы пишут письма военнослужащим с начала СВО. К акции «Письмо солдату» предлагают присоединиться всем желающим. Все письма обязательно дойдут до адресатов, заверили волонтёры.

В образовательных организациях Омской области в поддержку военнослужащих создаются экспозиции, появляются парты Героев и тематические стенды.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийскую акцию «Письмо солдату» поддержали школьники Хакасии. Ученики разных возрастов вложили в письма-треугольники для мобилизованных рисунки, написали добрые пожелания.

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