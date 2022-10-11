Москва, 11 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. О героизме и мужестве майора Евгения Рытченко, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 11 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что майор вел наращивание зоны покрытия радиостанций для передачи информации для ведущей наступление батальонно-тактической группы, для чего вместе с подчиненными направился на подходящее место на возвышенности для установки ретранслятора, когда их обнаружили боевики ВСУ, открывшие огонь по российским военным из миномётов.

Также указывается, что после этого Рытченко приказал своим подчинённым укрыться в безопасном месте и с риском для жизни продолжил под вражеским огнём развёртывать оборудование. При этом по окончании работ майор вместе с подчиненными занял выгодные позиции на подступах к ретранслятору, обеспечив его оборону.

«Смелые и решительные действия майора Рытченко обеспечили устойчивую связь для батальонно-тактической группы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Кривого Рога звучат взрывы.