Ярославль, 11 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Власти Ярославской области ожидают снижения объёма производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2022 года на 2,9% по сравнению с 2021 годом. Об этом на депутатских слушаниях в облдуме рассказал директор департамента экономики и стратегического планирования региона Дмитрий Аминов.

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«Ожидается, что по итогам 2022 года производство продукции сельского хозяйства сложится на уровне 97,1%. По консервативному варианту в 2023 году ожидается снижение на 1,5% объёмов производства продукции с наращиванием производства в среднесрочной перспективе до 101,9%», — рассказал Дмитрий Аминов.

В качестве причин падения чиновник указал внешние факторы.

«В текущем году продолжился рост цен на корма на 22% в целом за 9 месяцев текущего года и на аминокислоты более чем в в 2 раза, как на самый импортозависимый сегмент в производстве кормов. Производители вынуждены заменять корма на более дешевые, что оказывает влияние на сокращение продуктивности скота и птицы. В растениеводстве рост цен на все компоненты производства сельхозкультур является главным сдерживающим фактором развития отрасли. В 2021 году стоимость выращивания продукции по отношению к 2020 году выросла на 22%, в том числе на овощей на 34%, на зерновые и картофель на 16%», — рассказал Дмитрий Аминов.

В 2022 году ярославские сельхозпредприятия стали всё больше экономить на всех стадиях производства. Уменьшился объём вложений средств на гектар, вносилось меньше удобрений, использовались более дешёвые семена и агрохимия. Снизилась обновляемость технического парка — из-за роста стоимости самой техники и запчастей.