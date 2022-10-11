Оренбург, , 12:53 — REGNUM Бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что считает письмо главных редакторов ряда федеральных и региональных СМИ в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу актуальным и своевременным.

журналист © Наталья Хомутова

«В течение нескольких месяцев граждане России слышат выступления генерала Игоря Конашенкова с пересчётом цифр потерь ВСУ, но эти цифры не дают ничего для понимания хода СВО», — сказал экс-политик.

Он подчеркнул, что поддерживает предложение о создании на фронтах единого Центра информационной и пропагандистской работы в войсках РФ, а также информирования граждан о ходе военных операций и частичной мобилизации.

«Ясно, что нынешнее руководство Главного политуправления ВС РФ не справляется со своим предназначением, с политической работой в войсках. Требуется наступательная пропаганда, а не оборонительный и запоздалый смысл работы военных корреспондентов. Нужна реформа всей информационной и политической работы военных корреспондентов в войсках на фронте и с населением России, чтобы выиграть информационную войну с {киевским режимом}», — отметил Владимир Фролов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главные редакторы российских СМИ обратились с открытым письмом к Минобороны РФ. Они предлагают мобилизованных сотрудников СМИ использовать в структурах МО РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов.

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