Уфа, , 11:10 — REGNUM Государственные премии в области литературы, искусства и архитектуры 2022 года присуждены в Башкирии. Соответствующий указ главы региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Музыкант симфонического оркестра Петруцелли Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, согласно указу главы Башкирии государственные премии республики им. С. Юлаева присуждены трем сотрудникам экспертно-проектного бюро за проект возведения здания и создания экспозиции историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе: генеральному директору Рустаму Алибаеву, главному инженеру Ильфату Актуганову, а также главному архитектору Гульфие Тажитдиновой.

Также премии были присуждены сотрудникам национального симфонического оркестра Башкирии за проект «Золотые страницы наследия Загира Исмагилова»: гендиректору Артуру Назиуллину, а также главному дирижеру Дмитрию Крюкову.

Кроме этого, премии получили председатель союза кинематографистов Башкирии Зугра Буракаева, артист Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Артур Кабиров, педагог Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова Раис Низаметдинов за спектакль «Потомки Салавата не отступят».