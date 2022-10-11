Уфа, 11 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Государственные премии в области литературы, искусства и архитектуры 2022 года присуждены в Башкирии. Соответствующий указ главы региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант симфонического оркестра Петруцелли

Так, согласно указу главы Башкирии государственные премии республики им. С. Юлаева присуждены трем сотрудникам экспертно-проектного бюро за проект возведения здания и создания экспозиции историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе: генеральному директоруРустаму Алибаеву, главному инженеруИльфату Актуганову, а также главному архитекторуГульфие Тажитдиновой.

Также премии были присуждены сотрудникам национального симфонического оркестра Башкирии за проект «Золотые страницы наследия Загира Исмагилова»: гендиректоруАртуру Назиуллину, а также главному дирижеруДмитрию Крюкову.

Кроме этого, премии получили председатель союза кинематографистов БашкирииЗугра Буракаева, артист Башкирского академического театра драмы имени Мажита ГафуриАртур Кабиров, педагог Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами ГариповаРаис Низаметдинов за спектакль «Потомки Салавата не отступят».