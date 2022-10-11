Мурманск, 11 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Российский опыт государственно-частного партнёрства с коренными народами интересен миру. Об этом в ходе международного форума «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов» в Мурманске заявил Рашид Алуаш, ответственный за программу России и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает информационное агентство «СеверПост».

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"Россия — страна, в которой проживают почти 190 национальностей. Это богатый опыт, который приветствуется. Его тиражирование на международном уровне очень большое. Главные задачи форума — обсудить оптимальные пути совершенствования взаимодействия», — подчеркнул представитель ООН.

Он также отметил, что в мировом сообществе есть проблема, связанная с принципами проведения консультация между бизнесом и представителями коренных малочисленных народов. Закреплённые в декларации принципы трактуются по-разному. Однако все вопросы прорабатываются путём диалога между госструктурами, бизнесом и представителями коренных малочисленных народов.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков писал в своём Telegram-канале о том, что 500 миллионов рублей выделено в 2022 году на социальные программы поддержки коренных малочисленных народов Севера.

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