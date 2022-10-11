Хабаровск, 11 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Хабаровском доме-интернате для престарелых и инвалидов открыли клуб «Солдатские варежки». После объявления частичной мобилизации постояльцы взяли спицы и начали вязать тёплые вещи для бойцов СВО, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Носки для солдат

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При этом помочь российским солдатам вызвались не только женщины, но и мужчины.

«Мы в силу наших ограниченных возможностей решили тоже внести свой вклад и помочь нашим ребятам в трудное для них время. Мы не только вяжем тёплые вещи, но ещё и отправляем с ними частичку тепла. Стараемся в каждый носочек положить записку со словами «Берегите себя, вас ждут дома». Уверены, что наши усилия оценят и кому-то они помогут вернуться домой», — сказала инициатор клуба Татьяна Еркина.

Активисты за семь дней уже связали более 10 пар варежек и носков, а теперь осваивают новое изделие — рукавицы.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ТОСов Улан-Удэ шьют для участников специальной военной операции опознавательные знаки, балаклавы, тактические носилки и подсумки, вяжут теплые носки.