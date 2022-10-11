* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 11 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовал информационный бюллетень, в котором говорится, что мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер движения, встретился с сотрудниками разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Отмечается, что на встрече присутствовали главный судья, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по оперативной работе и главы всех провинциальных управлений.

Муджахид цитирует муллу Хайбатуллу, который сказал, что людей нельзя арестовывать на основании «подозрения», а следует арестовывать на основании веских причин и передавать их дела в суд для вынесения соответствующего решения.

Также лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посоветовал сотрудникам спецслужб собирать и лечить нищих, психически больных и наркозависимых, а также обеспечить образованием всех бездомных детей.

Мулла Хайбатулла потребовал от разведки «уделить особое внимание выполнению норм шариата». Он описал разведку как аппарат, который «укрепляет основы системы («Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и нейтрализует планы врагов».

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал сотрудников разведки «освободить народ от угнетателей и предотвращать безнравственность и непристойность».

В информационном бюллетене нет упоминания о недавних событиях в сфере безопасности, в результате которых погибли и были ранены сотни людей, а также о способах защиты граждан от этих нападений.

Между тем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили СМИ, что глава разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно встречался с заместителем директора ЦРУ в Дохе, Катар. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили никакой информации по темам, обсужденным на этой встрече.