Новосибирск, , 11:06 — REGNUM В Новосибирской области с 13 октября начнут принимать заявки на участие в открытых конкурсах на строительство мусороперерабатывающих комплексов. Об этом во время пресс-конференции 11 октября сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 10 октября утверждены конкурсные документации на право заключения концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации двух мусороперерабатывающих комплексов. Прием заявок начинается с 13 октября», — сказал Архипов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на строительство двух новых комплексов переработки отходов в Новосибирской области — Правобережного и Левобережного — по результатам открытых конкурсов заключат отдельные концессионные соглашения. Документы одобрены на заседании правительства региона.

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Отметим, что срок создания комплексов составляет 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения 25 лет с момента заключения.