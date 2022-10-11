Париж, , 11:03 — REGNUM Забастовка в Esso-ExxonMobil возобновилась, несмотря на соглашение о заработной плате, передает BFM TV.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Во Франции наступил 22-й день забастовки на нефтеперерабатывающих заводах ExxonMobil. Рабочие по-прежнему требуют заработную плату.

«Движение было возобновлено, потому что новые условия не соответствуют требованиям бастующих сотрудников, которые требуют улучшения покупательной способности», — заявил Кристоф Обер, представитель профсоюза, согласно которому предложение руководства по улучшению условий, по сути, является премия, а не прибавка к зарплате.

Как сообщало ИА REGNUM, приглашенная в эфир телеканала France Inter глава МИД Франции Катрин Колонна подчеркнула, что всего в настоящее время в Иране остаются пять французов.

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