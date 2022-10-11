Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. На время капитального ремонта станции «красной» ветки Петербургского метрополитена «Чернышевская» в центре города запустят восемь дополнительных автобусных и два троллейбусных маршрута, сообщили 11 октября в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус в Петербурге

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 25 октября станцию метро «Чернышевская» закроют на капитальный ремонт до мая 2024 года. На период реконструкции станции перевозку пассажиров наземным общественным транспортом будут осуществлять восемь автобусных и два троллейбусных маршрута.

«Всего — 113 автобусов и не менее 20 троллейбусов. Интервал движения в часы пик — одна-две минуты», — добавили в пресс-службе комитета.

Отметим, что также для перевозки пассажиров Смольный продлил трассы и усилил движение трех действующих автобусных маршрутов, ввел один дополнительный временный автобусный маршрут, усилил движение еще одного автобусного и двух троллейбусных маршрутов.

«Кроме того, на участке Лиговского проспекта от улицы Жуковского до Невского проспекта для повышения скорости движения будет создана выделенная полоса для приоритетного движения общественного транспорта», — добавил в пресс-службе комтранса.