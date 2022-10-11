Нижнекамск, Татария, , 11:01 — REGNUM Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Денисом Вихаревым. Об этом 11 октября сообщает пресс‑служба команды.

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Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В сезоне 2022/23 30‑летний форвард сыграл в четырёх матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не набрал очков результативности.

Всего на счету Вихарева 297 матчей в КХЛ, в которых он набрал 119 (46+73) очков. Кроме того, он является серебряным призёром Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в составе ижевской «Ижстали».