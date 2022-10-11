Анкара, 11 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Власти Турции рассчитывают на продление продовольственной сделки и работают сейчас с ООН для преодоления сложностей. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Стамбуле.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

Собеседник агентства рассказал, что в Анкаре рассчитывают на продление сделки, сроки которой завершаются в ноябре. Он уточнил, что Турция ведёт работу над преодолением сложностей.

«Я не хочу сейчас говорить о деталях, работа ведётся», — сказал источник.