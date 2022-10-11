Пхеньян, 11 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. 10 октября глава КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Рёнпхоского тепличного хозяйства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В своем выступлении северокорейский лидер призвал построить большее количество тепличных хозяйств по всей стране с целью развития сельского хозяйства.

Напомним, что в феврале Ким Чен Ын призвал правительство завершить строительство тепличного хозяйства к юбилею партии.

Хозяйство состоит из порядка 850 модернизированных гидропонных и почвенных теплиц, около 1000 домов и других объектов. Площадь хозяйства составляет 280 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее северокорейский лидер проверил возможности страны по военному сдерживанию и нанесению ядерного контрудара в ходе посещения тактических ядерных подразделений Корейской народной армии.

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