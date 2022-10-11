Москва, , 11:02 — REGNUM ПАО «Региональный банк развития» обратилось в арбитраж Москвы с требованием признать банкротом Виктора Тарановского, чьи данные совпадают с данными бывшего президента этого же банка. Исковое заявление такого же характера банк подал и к Татьяне Тарановской, которая также входила в совет директоров ПАО. Оба иска суд пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Оба заявления от банка, который лишился лицензии ещё в ноябре 2015 года, поступили в суд 10 октября 2022 года. Детали исков не известны. Ранее в рамках банкротного дела банка контролировавшие его лица были привлечены к субсидиарной ответственности.

Банк на сегодня является банкротом, конкурсное производство было введено в декабре 2015 года.

На начало сентября 2022 года долги банка превышали 5,35 млрд рублей.

Напомним, ранее банкротами были признаны ещё ряд бывших российских банкиров, в том числе Роберт Мусин («Татфондбанк»), Матвей Урин («Славянский банк»).