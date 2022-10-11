Винница, Украина, 11 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Видеозаписи с места удара по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области опубликовали 11 октября очевидцы в соцсетях и телеграм-каналах.

Function.mil.ru Удар

На выложенных в интернет кадрах запечатлены разрушенные в результате удара технологические здания на территории ТЭС.

При этом ранее пресс-служба Ладыжинской ТЭС сообщила о повреждении энергетического оборудования станции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области наблюдается активность киевских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) киевских нацистов.