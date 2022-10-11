Сан-Диего, США, , 10:55 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла представительнице Канады Бьянке Андрееску в первом круге турнира в Сан-Диего (США). Встреча продлилась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 2:6.

Людмила Самсонова (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Самсонова 10 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, семь ошибок на подаче и 5 из 15 брейков.

Во втором круге турнира Андрееску сыграет с победительницей матча между американскими теннисистками Робин Монтгомери и Кори Гауфф.