Мелитополь, 11 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Запорожской области наблюдается активность киевских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил 11 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире проекта «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, основная подготовка к наступлению идёт в районе Орехов — Гуляй Поле.

«Засылаются ДРГ противника, они пытаются прощупать оборону, — рассказал Рогов. — Мне известно о как минимум семи подобных действиях на достаточно небольшом участке фронта».

Он подчеркнул, что плотность активности ДРГ является высокой.

Рогов добавил, что российские войска наносят удары по скоплениям живой силы противника.