Москва, 11 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Решение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти расстроило министра финансов США Джанет Йеллен, которая опасается дальнейшего роста инфляции в Америке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал слова Йеллен, которая назвала решение ОПЕК+ «неразумным» и «бесполезным».

Kazanreporter.ru Добыча нефти

«Решение ОПЕК+ — это очень рациональное решение, — сказал Головченко. — Очевидно, что потребление энергоресурсов в мире постепенно замедляется на фоне начавшейся рецессии. И зачем странам ОПЕК продавать больше нефти, если «лишний» объем будет снижать цену? Тут важно ограничить объем продажи нефти в первую очередь для поддержания цены. Так что решение абсолютно осознанно и экономически разумно. А госпожа Йеллен, конечно, расстраивается, так как после снижения добычи от ОПЕК + в США ожидают дальнейшего ускорения инфляции на фоне роста цен на ту же нефть. А ее важнейшая задача на сегодня — это добиваться снижения инфляции в США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен осудила решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.