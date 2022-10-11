Владикавказ, 11 октября 2022, 10:53 — REGNUM Власти Северной Осетии пересмотрят планы по направлению денежных средств на празднование Нового года. Поручение о том, чтобы сократить лишние траты, 10 октября дал глава субъекта РФ Сергей Меняйло в ходе еженедельного аппаратного совещания.
Он подчеркнул, что под сокращение трат не должны попасть новогодние подарки детям и организация детских утренников.
Как сообщало ИА REGNUM, ряд регионов России также намерен снизить траты на празднование Нового года. Так, об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур, его поддержали главы Амурской, Калужской областей и других субъектов РФ.
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