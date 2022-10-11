Владикавказ, 11 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Власти Северной Осетии пересмотрят планы по направлению денежных средств на празднование Нового года. Поручение о том, чтобы сократить лишние траты, 10 октября дал глава субъекта РФ Сергей Меняйло в ходе еженедельного аппаратного совещания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Он подчеркнул, что под сокращение трат не должны попасть новогодние подарки детям и организация детских утренников.

«Перед главами муниципалитетов поставлена задача пересмотреть свой бюджет перед новогодними праздниками, исключив лишние траты. Расходы на социальный блок, конечно, останутся без изменений: подарки детям, малоимущим семьям, организация новогодних праздников в детских садах и т.д. Но сокращаем все, что выходит за эти рамки», — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд регионов России также намерен снизить траты на празднование Нового года. Так, об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур, его поддержали главы Амурской, Калужской областей и других субъектов РФ.