Москва, , 10:53 — REGNUM Совместная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации «МСП» по льготному инвестиционному кредитованию бизнеса 2,5 и 4% была запущена Правительством в конце августа текущего года. За первый месяц действия программы кредиты одобрены для более 160 компаний на 17 миллиардов рублей. В том числе 85 компаний уже используют кредитные средства в объеме 9 млрд рублей.

«Наиболее активными пользователями программы обычно и сейчас являются предприниматели Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской областей. Новыми лидерами стали Оренбургская и Новосибирская области. Если говорить о видах деятельности, то чаще других за инвесткредитами обращаются производители пищевой и промышленной продукции, а также компании из сферы логистики и хранения», — отметила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По условиям программы предприниматели могут получить на инвестиционные цели от 50 млн до 1 млрд рублей. В течение льготного периода ставка по кредитам составит 2,5% годовых для среднего бизнеса и под 4% для малых и микропредприятий. Льготные кредиты доступны производственным предприятиям, компаниям сферы транспортировки и хранения, а также гостиничного бизнеса на покупку оборудования, запуск новых производств, ремонт помещения.

Так, в настоящее время важным направлением является импортозамещение и развитие российского производства в сфере бумажной продукции. Боровичская картонно-бумажная фабрика из Новгородской области полученный кредит в 120 млн рублей направила на строительство производства нового вида продукции.

«Планируется производство бумаги для гофрирования, картона для плоских слоев, в том числе с белым слоем для широкого применения, а также другой различной упаковки самого высокого качества, отвечающей стандартам мирового уровня или изделия класса «крафт-лайнер», — пояснил заместитель директора предприятия Геворг Сафарян.

Получить кредит по пилотной программе предприниматели могут в любом из 48 банков-партнеров программы, их перечень опубликован на сайте Минэкономразвития. Для реализации программы в пилотном режиме были объединеныпрограмма 1764, реализуемая в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», которую курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, и программа льготного фондирования Банка России. Оператором выступает Корпорация «МСП».