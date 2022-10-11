Москва, 11 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Администрация США, которая вводит всё новые и новые санкции, сама загнала себя в изоляцию от России. Попытки сколотить антироссийскую коалицию провалились, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в крайне плачевном состоянии. Их низкий уровень сопоставим с пиковыми моментами холодной войны.

«Русофобски настроенные американские элиты мыслят иррационально, подталкивая руководство США к открытой конфронтации с Россией, а в конечном счёте — к безответственному нагнетанию международной напряжённости», — сказал РИА Новости дипломат.

Нынешняя администрация США «сама загнала себя в изоляцию от России, вводя всё новые санкции», добавил он. Санкции против России по большому счёту не работают, экономика РФ выдерживает удар, попытки сколотить более широкую, чем традиционная связка США и их вассалов, коалицию провалились.

Поэтому Вашингтон мечется между признанием необходимости разговаривать с Москвой и отказом от прямого диалога до тех пор, пока Россия «не изменит поведение». Российская сторона не отказывается от контактов, но общение должно выстраиваться основе взаимного уважения и учета интересов, подвёл итог Рябков.

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