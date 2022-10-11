Омск, , 10:53 — REGNUM Политик и общественный деятель Сергей Кондаков (Омская область) поддержал инициативу, предложенную руководителями СМИ, о переводе мобилизованных сотрудников средств массовой информации из подразделений, в которых они находятся, в информационные подразделения ВС РФ.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Информационные подразделения ВС РФ надо было создать ещё в феврале–марте. А что мы имеем на данный момент? Много противоречивой информации. Но необходимо понимать, что работа в зоне вооружённого конфликта — это опасное и рискованное дело. Именно поэтому военная журналистика обладает рядом особенностей, определяющих основные требования к корреспондентам, отважившимся на такой шаг», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, сначала каждый журналист должен ознакомиться с нормами профессиональной этики.

«В период боевых действий крайне важно сохранять профессионализм и объективность, а также освещать истинное положение дел в зоне вооружённого конфликта», — подытожил Сергей Кондаков.

Как сообщало ИА REGNUM, главные редакторы российских СМИ обратились с открытым письмом к Министерству обороны РФ. Они предложили использовать мобилизованных сотрудников СМИ в структурах МО РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов. В обращении говорится, что это позволит значительно усилить государственную работу в деле информационной поддержки спецоперации и принесёт огромную пользу и для хода самой СВО, и для успеха мобилизации, и для поддержания духа нашей армии и народа.

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