Москва, , 10:57 — REGNUM Мотострелки признаны наиболее востребованной военно-учетной специальностью при частичной мобилизации в Москве. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки», — сказал Локтев.

Он также отметил, что в список популярных военных профессий попали специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, связисты.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных жителей Москвы. Градоначальник уточнил, что поддержка будет осуществляться со дня убытия мобилизованного лица на пункт сбора.

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