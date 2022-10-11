Кемерово, , 10:52 — REGNUM В мэрии Кемерова прокомментировали информацию о многомиллионной закупке мандаринов к Новому году. В городской администрации напомнили, что эта новость появляется ежегодно.

Мандарины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Ежегодно Комбинат питания управления образования администрации города Кемерово объявляет конкурсную процедуру на поставку свежих фруктов (мандарины). Они предназначены для организации питания воспитанников детских садов, школ-интернатов и детских домов, — уточнили в мэрии. — Организация питания в детских учреждениях осуществляется на основании санитарных норм и правил. Например, каждому ребёнку дошкольного возраста ежедневно необходимо получать по 100 граммов фруктов. Дошкольные образовательные учреждения города посещают более 30 тысяч детей. Таким образом, в неделю уходит около 15 тонн свежих фруктов, в том числе мандаринов».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Комбинат питания управления образования администрации города Кемерова разместил на сайте госзакупок тендер на покупку 47 тонн мандаринов за 5 060 490 рублей.

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