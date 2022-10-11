Кемерово, 11 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В мэрии Кемерова прокомментировали информацию о многомиллионной закупке мандаринов к Новому году. В городской администрации напомнили, что эта новость появляется ежегодно.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мандарины

«Ежегодно Комбинат питания управления образования администрации города Кемерово объявляет конкурсную процедуру на поставку свежих фруктов (мандарины). Они предназначены для организации питания воспитанников детских садов, школ-интернатов и детских домов, — уточнили в мэрии. — Организация питания в детских учреждениях осуществляется на основании санитарных норм и правил. Например, каждому ребёнку дошкольного возраста ежедневно необходимо получать по 100 граммов фруктов. Дошкольные образовательные учреждения города посещают более 30 тысяч детей. Таким образом, в неделю уходит около 15 тонн свежих фруктов, в том числе мандаринов».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Комбинат питания управления образования администрации города Кемерова разместил на сайте госзакупок тендер на покупку 47 тонн мандаринов за 5 060 490 рублей.

Читайте также: Власти Кемерова почти вдвое увеличили траты на мандарины