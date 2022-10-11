Иерусалим, , 10:51 — REGNUM В мечеть Аль-Акса в Иерусалиме во второй день еврейского праздника Суккот ворвались сотни радикально настроенных еврейских паломников. Об этом 11 октября сообщает агентство ВАФА.

Мечеть Эль-Акса, Иерусалим Andrew Shiva

«Сотни еврейских радикалов ворвались в мечеть Аль-Акса через ворота Альмагарба во второй день еврейского праздника Суккот», — говорится в публикации.

Также утверждается, что еврейские паломники ворвались в мечеть при поддержке израильских солдат и добавляется, что они группами проникли на территорию Аль-Аксы, где во дворе в это время проходили религиозные обряды.

Отметим, согласно существующему статус-кво, еврейские паломники имеют право подниматься на Храмовую гору в Иерусалиме, на которой находятся мечети Аль-Акса и Купол Скалы, однако они не должны совершать на их территории религиозные обряды.