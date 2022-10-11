Кызыл, , 10:51 — REGNUM Три районные больницы в Туве, а также четыре учреждения культуры не получили паспорта готовности к работе в зимний отопительный период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отопительный сезон

По словам главы минздрава республики Анатолия Югая, причиной неполучения документов в его подведомственных учреждениях стал затянувшийся капитальный ремонт. В больницах Бай-Тайгинского, Чаа-Хольского и Пий-Хемского районов ведётся полная замена устаревшей отопительной системы. Министр добавил, что подрядчики обязуются завершить работы до 20 октября.

Первый замминистра культуры региона Сайдана Хертек добавила, что ремонтные работы в домах культуры и школах искусств, не получивших паспорта готовности к зиме, будет завершён до 1 ноября.

Глава Тувы Владислав Ховалыг раскритиковал руководителей ведомств за значительное отставание от сроков. По его мнению, причиной этого стал недостаточный контроль со стороны заказчиков.

«При малейшем промедлении по срокам выполнения строительных работ они должны подавать сигналы в соответствующие инстанции и инициировать расторжение госконтрактов. Такие меры, к тому же, позволят в дальнейшем не допускать недобросовестных подрядчиков до государственных торгов», — отметил он.

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