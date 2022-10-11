Белгород, 11 октября 2022, 10:48 — REGNUM Жительница города Губкин Белгородской области пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на принудительные сборы в адрес военнослужащих, сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM.
По время вечернего прямого эфира 10 октября женщина рассказала, что с бюджетников якобы требуют перевести на нужды запасников однодневный заработок. По её словам происходит это под угрозой увольнения, а конкретную сумму нужно передать наличными деньгами.
Глава региона подчеркнул, что все сборы в области происходят на добровольной основе и посоветовал в подобных случаях обращаться в прокуратуру.