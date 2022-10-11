Белгород, 11 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Жительница города Губкина Белгородской области пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на принудительные сборы в адрес военнослужащих, сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Во время вечернего прямого эфира 10 октября женщина рассказала, что с бюджетников якобы требуют перевести на нужды запасников однодневный заработок. По её словам, происходит это под угрозой увольнения, а конкретную сумму нужно передать наличными деньгами.

«Это недопустимо. Это бардак. Это то, что вызывает у меня бурю отрицательных эмоций. Знаю, лично узнавал, что в Губкине есть замечательная инициатива двух организаций — «Союза ветеранов Афганистана» и организации, которая объединяет десантников. Они собирают благотворительные средства от физлиц и предприятий, чтобы помочь нашим мобилизованным парням. Инициатива правильная. Тем более, кто лучше знает, что может пригодиться в бою?» — эмоционально прокомментировал жалобу губернатор.

Глава региона подчеркнул, что все сборы в области происходят на добровольной основе, и посоветовал в подобных случаях обращаться в прокуратуру.