* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 10:48 — REGNUM В афганской провинции Панджшер в уезде Дара талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выкопали из могилы тела двух членов Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, тела этих бойцов фронта были захоронены в горах Кукзар уезда Дара. Эти люди, которых звали Шер и Ахмад Джан, были убиты в ходе недавних столкновений в долине Абдуллахейль.

Источники сообщают, что тела этих двух молодых людей затем были перезахоронены местными жителями совместно с сотрудниками Красного Креста.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.

По словам собеседников издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выкопали тела бойцов Фронта сопротивления, потому что они думали, что их похоронили вместе с их оружием.