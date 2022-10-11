Хабаровск, 11 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Хабаровск 8 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Главный Дед Мороз страны

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«Состав отправится из вотчины Деда Мороза в октябре и вернётся домой в середине января. За три месяца волшебнику предстоит посетить больше чем 100 городов. В каждый из них поезд Деда Мороза привезёт праздник и хорошее настроение, анимационную программу, игры, танцы и поздравления.

В Хабаровский край Дед Мороз доедет 7 ноября — в этот день у него остановка в Комсомольске-на-Амуре. А уже 8 ноября, поезд прибудет в Хабаровск», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, какие шоу могут показать телеканалы зрителям во время предстоящего празднования Нового года.