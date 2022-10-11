Ханты-Мансийск, 11 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске мобилизовали сотрудников муниципальной сферы, в том числе и мэрии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава города Максим Ряшин.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Мобилизация в Ханты-Мансийске

Сейчас они находятся в местах боевого слаживания перед отправкой к местам несения службы.

«Взял под особую защиту жён, детей и пожилых родителей граждан, мобилизованных для прохождения воинской службы в рамках частичной мобилизации. Мы открыли Центр поддержки семей военнослужащих, миссия которого — создать максимально благоприятные условия для их родных и близких, окружить заботой и вниманием», — напомнил глава столицы Югры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из региона мобилизированы свыше 2,5 тыс. человек. Об этом заявляла губернатор ХМАО Наталья Комарова.