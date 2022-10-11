Калуга, 11 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум.

Министерство образования и науки Калужской области

В 2022 году в проекте «Билет в будущее» принимают участие 47 школ Калужской области. У школьников есть возможность посетить профориентационные уроки, пройти профориентационную диагностику на цифровой платформе bvbinfo.ru и получить индивидуальные рекомендации по построению образовательной траектории. В рамках моделирования и проведения профессиональных проб представлены специальности, особенно важные для развития экономики и социальной сферы региона. О этом 11 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки Калужской области Александра Аникеева.

На цифровой платформе проекта bvbinfo.ru зарегистрировано более 2 тыс. 500 школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях области. В первой половине октября в школах пройдет более 200 профориентационных уроков, которые ориентированы на ряд возрастных групп учащихся с 6-го по 11-й класс. Тематика каждого урока направлена на формирование профориентационных компетенций с учетом долгосрочного прогноза научно-технологического развития России до 2030 года. Педагоги-навигаторы теперь могут создавать уроки с помощью нового цифрового инструмента — «Конструктора будущего», который учитывает возрастные особенности и предлагает различные методики для профессионального выбора.

«Сейчас проект «Билет в будущее» создает многофункциональную платформу профориентационных материалов, которые помогают школьникам увидеть особенности самых разных профессий: повара, предпринимателя, полицейского, IT-специалиста. Наши школы активно подключаются к этой работе. Каждый школьник должен иметь интерактивный доступ к возможностям проекта «Билет в будущее». Запланированы съёмки специального профориентационного сериала в интернете», — отметил Александр Аникеев.

Проект «Билет в будущее» дает возможность получить актуальную информацию о современном мире профессий и наиболее востребованным из них в конкретном регионе. Это инструмент профессиональной ориентации, который способен помочь молодежи сделать правильный выбор будущей специальности. Проект «Билет в будущее» реализуется фондом гуманитарных проектов на основании поручений президента России по итогам его встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» и федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».