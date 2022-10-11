Энгельсский район, Саратовская область, 11 октября 2022, 11:03 — REGNUM В Саратовской области 34-летнему жителю Энгельсского района предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом 11 октября сообщает следственное управление СКР по региону.
По данным следствия, с 2020 по 2022 годы мужчина, находясь по месту жительства в частном доме на одной из улиц села Безымянное, неоднократно насиловал несовершеннолетнюю.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 44-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 62-летней соседки по общежитию.
Читайте также: В Саратове обнаружили тело замурованной в бетон 20-летней девушки