Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Дождливая погода придет в Санкт-Петербург во второй половине дня вторника, 11 октября, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под зонтами

По его словам, атмосферный фронт смещается и во второй половине дня будет проходить Санкт-Петербург.

«Так что дождик пойдет в конце рабочего дня», — указал Колесов.

Согласно прогнозу, температура воздуха днем поднимется до +10…+12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Также синоптик рассказал, что минувшая первая декада октября оказалась прохладнее обычного. Кроме того, осадков выпало мало, всего 17 мм, хотя дождь наблюдался постоянно всю середину декады.

«Солнце в Санкт-Петербурге появлялось в течение восьми дней, но количество сияния в часах небольшое (34,5 часа), хотя это немного выше среднего значения», — заметил эксперт.