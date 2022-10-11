Уфа, , 10:49 — REGNUM Цветы к памятнику Салавату Юлаеву возложил глава Башкирии Радий Хабиров в честь дня республики. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, председатель облисполкома Гомельской области Беларуси Иван Крупко.

Напомним, что памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву был открыт в 1967 году. Он состоит из облицованного гранитом десятиметрового постамента и статуи высотой 9,6 метров, которая была отлита на Ленинградском заводе «Монументскульптура».

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