Уфа, 11 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Цветы к памятнику Салавату Юлаеву возложил глава БашкирииРадий Хабиров в честь дня республики. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Сообщается, что в торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной РеспубликиДенис Пушилин, помощник президента Российской ФедерацииВладимир Мединский, председатель облисполкома Гомельской области БеларусиИван Крупко.

Напомним, что памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву был открыт в 1967 году. Он состоит из облицованного гранитом десятиметрового постамента и статуи высотой 9,6 метров, которая была отлита на Ленинградском заводе «Монументскульптура».

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