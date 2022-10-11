Париж, 11 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Приглашенная в эфир телеканала France Inter глава МИД Франции Катрин Колонна подчеркнула, что всего в настоящее время в Иране остаются пять французов, тогда как до сих пор только четыре были официально признаны Парижем, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Сегодня днем ​​у меня будет министр иностранных дел Ирана, чтобы еще раз потребовать немедленного освобождения всех наших соотечественников, которые задержаны в стране, в настоящее время их пятеро», — заявила Катрин Колонна.

«Мы должны защищать нашу общину, она в наших сердцах и в наших действиях», — добавила глава МИД Франции.

Среди французских граждан, задержанных в Иране, Сесиль Колер, представитель профсоюза учителей, и ее супруг Жак Пэрис, арестованные в мае прошлого года и обвиненные в шпионаже. Их «признания», переданные на прошлой неделе по национальному телевидению, были названы французским министерством иностранных дел «маскарадом».

Другой гражданин Франции, задержанный в Иране, Бенжамин Бриер, арестован в мае 2020 года и приговорен к восьми годам и восьми месяцам тюремного заключения также за шпионаж, что он оспаривает.

В 2019 году франко-иранский исследователь Фариба Адельха была приговорена к пяти годам лишения свободы за подрыв национальной безопасности, что ее родственники всегда яростно отрицали.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что необходимо поддерживать канал связи с президентом России Владимиром Путиным.

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