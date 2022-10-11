11 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 12:37 — REGNUM В ближайшие 18 месяцев США ожидает рецессия, заявил экс-министр финансов Штатов Ларри Саммерс во время выступления в программе CNN. Заявление экономиста прозвучало на фоне слов генерального директора одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймона, по мнению которого американская и мировая экономика может столкнуться с рецессией ранее, а именно — через 6–9 месяцев.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что вполне вероятно, что в течение следующего года или 18 месяцев у нас будет рецессия. Мне кажется, что она является следствием тех перемен, через которые прошла экономика. Исторический опыт подсказывает, что инфляция, которую мы имеем, редко возвращается к нормальному уровню, к целевому уровню около 2 процентов без какой-либо рецессии», — сказал Саммерс.

«Но я не думаю, что это означает, что у нас будет что-то вроде того, что было после COVID или во время финансового кризиса [2008 года]. У нас ведь был период очень существенного стимулирования, и мне кажется, что это, скорее всего, повлечет за собой спад», — продолжил он.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Да мы уже находимся в рецессии», — считает Kemaris.

«Да, верно. Но когда они начнут признавать рецессию, это уже будет полноценная депрессия. Демократы, как обычно, играют со словами», — отвечает tworightfeet417.

«Мне интересно, как долго сохранятся высокие процентные ставки. Повторяется ли ситуация конца 1970-х годов и 2008 года?» — интересуется isusts1.

«Друзья, мы уже полностью в рецессии. Через 18 месяцев мы окажемся в депрессии», — уверен thulsadoom.

«Поправка: нынешняя рецессия станет хуже через 18 месяцев», — пишет vinegarstrokes.

«Рецессия наступила уже сейчас. Но если они не считают это рецессией и говорят о 18 месяцах, то нам нужно действительно беспокоиться», — предупреждает bobwsox18.

Джо Байден Gage Skidmore

«Не позволяйте правительству лгать вам. Мы уже находимся в рецессии, и если демократы сохранят контроль над Конгрессом, ситуация ухудшится сразу после выборов. Возможно, уже слишком поздно и в 2023 году у нас будет депрессия», — беспокоится 66–67.

«Да, она уже здесь. Демократы знают это, но не хотят, чтобы вы узнали об этом до промежуточных выборов», — соглашается beldezar878.

«18 месяцев? Компании уже начали массовые увольнения. Amazon заморозила 24 строительных проекта по всей стране. Они это предвидят. ФРС ждала год, чтобы начать повышать ставки, чтобы защитить Байдена. Теперь инфляция вышла из-под контроля. Худшее еще впереди, но оно наступит быстрее, чем через 18 месяцев», — указывает sgt. biffo’hara.

«Мы находимся в рецессии с весны. Забавно, что люди, которые не являются экономистами, знают больше о том, что происходит, чем те, кто имеет ученую степень по этому предмету. Образование не побеждает опыт, и те из нас, кто живет в условиях экономического спада, знают правду», — комментирует ilovemycountry62.

«Если, по словам Саммерса, до рецессии осталось 18 месяцев, означает ли это, что сейчас у нас экономический бум? Если да, то скажите, пожалуйста, это моему пенсионному фонду, потому что он пропустил вечеринку», — шутит USAF61.

«Многие крупные компании вокруг меня уже избавляются от людей. Рецессия, о которой он говорит, уже наступила. Голосуйте за республиканцев, чтобы остановить расходы, и, возможно, мы не окажемся в депрессии», — советует tomdahl.

«Дай нам передохнуть, Ларри. Рецессия уже здесь. Рынок упал на 25%. Люди не могут позволить себе основные расходы на жизнь. Люди теряют работу. Всегда может стать хуже, но вы не можете отрицать, что рецессия уже наступила», — рассуждает Tom999.

Напомним, что ранее Даймон указал, что бешеная инфляция, значительное повышение процентных ставок, киевский конфликт и непредсказуемые последствия политики федеральной резервной системы — вот лишь несколько индикаторов потенциальной рецессии.

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