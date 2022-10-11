Минск, 11 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против создателей и участников «экстремистского батальона белорусских наемников», действующий на территории б. УССР.

Sk.gov.by Эмблема Следственного комитета Белоруссии

«Возбуждено уголовное дело в отношении создателей и участников экстремистского батальона белорусских наемников», — говорится в сообщении на сайте СК Белоруссии.

Отмечается, что в отношении руководителей и уже установленных участников преступного формирования возбуждено уголовное дело по статье «создание экстремистского формирования либо участие в нем».

По данным следствия, «группа граждан Белорусии, находясь на территории [б. УССР], Литвы и Польши, вдохновившись идеями национализма и следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны, скооперировались и создали экстремистское формирование «Полк имени Кастуся Калиновского» с отдельными структурными подразделениями».

Как сообщало иарпегнум, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о развертывании в стране совместной с Россией региональной группировки войск на фоне усиления угроз со стороны киевского режима.

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